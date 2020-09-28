عباس: قضية فلسطين هي الامتحان الأكبر للمنظومة الدولية

الوكيل الاخباري - قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس في كلمة ألقاها امس الأحد في الذكرى الخامسة والسبعين لإنشاء الأمم المتحدة، إن قضية فلسطين تبقى الامتحان الأكبر للمنظومة الدولية ومصداقيتها.

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وأضاف: "لا نطلب أكثر ولن نقبل بأقل مما أقرت به هذه المنظومة حقا أصيلا للشعوب كافة".



وتابع: "في الوقت الذي يشتد فيه الهجوم من سلطة الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأميركية على المنظومة الدولية وعلى قرارات الشرعية الدولية يزداد تمسكنا بهذه المنظمة التي تمثل حصناً للقانون الدولي وللعلاقات متعددة الأطراف في العالم".



وقال: شعبنا الفلسطيني ما زال ينتظر من الأمم المتحدة إتمام مسؤوليتها الكاملة في تحقيق التسوية السلمية لقضية فلسطين وفق الشرعية الدولية.



