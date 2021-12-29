عباس يؤكد على تبادل خبرات الخدمة المدنية مع الأردن

الوكيل الاخباري - التقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأربعاء، في مقر الرئاسة في مدينة رام الله، رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر. اضافة اعلان





واكد عباس، بحضور السفير الأردني لدى فلسطين محمد أبو وندي، ورئيس ديوان الموظفين العام في فلسطين موسى أبو زيد عمق العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين الفلسطيني والأردني.



وأشاد بمواقف الملك عبد الله الثاني والأردن الداعمة للشعب و للقضية الفلسطينية، مشددا على أهمية التعاون الوثيق بين البلدين، وتبادل الخبرات بما يعود بالنفع على الوظيفة العمومية وتطويرها في خدمة المواطن في البلدين.



بدوره، اكد الناصر عمق العلاقات الأخوية بين الشعبين الأردني والفلسطيني، مشيرا إلى أهمية هذه الزيارة التي تأتي في سياق تعزيز وتمتين علاقات التعاون بين الجانبين، وتبادل الخبرات، مشيدا بالمستوى الذي وصلت إليه إدارة الخدمة المدنية في فلسطين.