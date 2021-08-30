الإثنين 30-08-2021
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عباس يبحث مع غانتس العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية

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الإثنين، 30-08-2021 01:26 ص

عباس يبحث مع غانتس العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية

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الوكيل الإخباري - بحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء الأحد، العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية مع الوزير الإسرائيلي بني غانتس، وذلك في لقاء عقد بمدنية رام الله في الضفة الغربية المحتلة، وفق رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ.

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وأضاف الشيخ في تصريح له نشره عبر صفحته على موقع  "تويتر"، أن اللقاء بحث العلاقات الفلسطينية - الإسرائيلية من كل جوانبها.


ويعد هذا أرفع اجتماع يُعلن عنه بين عباس ووزير إسرائيلي منذ تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة في يونيو حزيران.


وذكر مكتب الوزير الإسرائيلي أن غانتس أبلغ عباس بأن إسرائيل ستتخذ إجراءات لدعم الاقتصاد الفلسطيني.

 


وجاء في البيان أنهما "بحثا أيضا التعامل مع الأوضاع الأمنية والاقتصادية في الضفة الغربية وغزة".

 

 

 

 

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