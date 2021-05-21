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الجمعة، 21-05-2021 07:36 م

في بيان من الرئاسة الفلسطينية

عباس يثمن موقف الأردن لوقف التصعيد في فلسطين

محمود
الملك عبد الله والرئيس الفلسطيني محمود عباس - أرشيفية


الوكيل الإخباري - رحّبت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الجمعة، بخطوة إيقاف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأشادت الرئاسة في بيان صدر عنها، اليوم الجمعة، اطلع "الوكيل الإخباري" عليه ، بالجهود التي بذلتها الأشقاء في مصر وقطر ، مثمنا كذلم موقف الأردن الساعي لوقف التصعيد في الأراضي الفلسطينية ، والذي استمر لأيام .

وحيّت الرئاسة، صمود وتضحيات الفلسطينيين في قطاع غزة، وتحدي المقدسيين للإجراءات الإسرائيلية والحراك الشعبي السلمي في الضفة، والذي جاء متزامنا من جهود مصرية وعربية وأميركية، واتصالات فلسطينية على مدار الساعة، بما في ذلك التحرك تجاه مجلس الأمن والجمعية العامة ومجلس حقوق الانسان.

وأشارت الرئاسة، إلى انه ومنذ اللحظة الأولى لبدء العدوان الإسرائيلي، على القدس وقطاع غزة والضفة الغربية، ومع أول اتصال بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والرئيس الأميركي جو بايدن، كان الهدف هو الوقف الفوري للعدوان في غزة والضفة، وإنهاء الإجراءات الإسرائيلية في القدس، والتي كانت هي الشرارة لما جرى.

وشددت الرئاسة، على انه قد حان الوقت للإدارة الأميركية والمجتمع الدولي لاتخاذ خطوات عملية وجدية، لوقف هذه الجرائم الإسرائيلية المستمرة والتي أدت إلى هذا التصعيد الخطير الذي خلف مئات الشهداء وآلاف الجرحى والمشردين وتدمير الممتلكات، ومحاولات المستوطنين المتطرفين المس بحياة المواطنين في الضفة والاعتداء على حرمة الأماكن المقدسة .

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وقالت الرئاسة، إن الرئيس عباس يطالب بإيجاد أفق سياسي ينهي الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، تحت مظلة اللجنة الرباعية الدولية، وفق قرارات الشرعية الدولية من اجل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

وأضافت، لقد أثبتت الأحداث الجارية ان القضية الفلسطينية، هي مفتاح السلام والأمن، وأن لذلك طريق واحد وواضح، بأن القدس هي مركز الصراع وطريق السلم والحرب.

المصدر : دنيا الوطن

 


 




 

 


 

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