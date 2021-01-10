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الأحد، 10-01-2021 12:59 م

عباس يستقبل رئيس لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية

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الوكيل الاخباري - استقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء امس  السبت، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر، حيث تم التباحث في مواعيد الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني وفق القانون، وذلك تأكيدا لما تم الاتفاق عليه مع الكل الوطني.

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وقدم ناصر مقترحا لتواريخ محددة، وسيعقد خلال أسبوع من الآن، اجتماع آخر مع لجنة الانتخابات المركزية، وذلك ليقوم الرئيس بإصدار المراسيم في موعد أقصاه 20 كانون الثاني/يناير الجاري، يتبعها حوار بين الفصائل حول العملية الانتخابية.

 

المصدر - وفا 


 




 

 


 

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