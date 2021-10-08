الجمعة 08-10-2021
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الجمعة، 08-10-2021 09:01 م

عباس يصدر تعليماته للتصدي لعدوان الاحتلال على الأقصى

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 الوكيل الاخباري - أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس تعليماته للمندوب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة بالتحرك الواسع والفوري في المنظمة للتصدي لـ”عدوان سلطات الاحتلال الإسرائيلي على المسجد الأقصى”.

وأفادت وكالة “وفا” بأن الرئيس الفلسطيني “أصدر تعليماته للمندوب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، بالتحرك الواسع والفوري في الأمم المتحدة بالتنسيق مع الأشقاء والأصدقاء

وفي المقدمة وفد الأردن الشقيق لدى الأمم المتحدة، للتصدي لعدوان سلطات الاحتلال الإسرائيلي على المسجد الأقصى والحرم القدسي الشريف، عبر قرار محكمة إسرائيلية بالسماح لقطعان المستوطنين بأداء الصلاة الصامتة في رحابه . 

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