عباس يصدر مرسوما رئاسيا لتحديد موعد إجراء الانتخابات

الوكيل الاخباري -

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أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء اليوم الجمعة، مرسوما رئاسيا بشأن إجراء الانتخابات العامة على ثلاث مراحل، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) .وبموجب المرسوم ستجرى الانتخابات التشريعية بتاريخ 22 آيار 2021، والرئاسية بتاريخ 31 تموز 2021، على أن تعتبر نتائج انتخابات المجلس التشريعي المرحلة الأولى في تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني، على أن يتم استكمال المجلس الوطني في 31 آب 2021 وفق النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية والتفاهمات الوطنية، بحيث تجرى انتخابات المجلس الوطني حيثما أمكن.