عباس يمهل الاحتلال عاماً للانسحاب من الأراضي المحتلة

الوكيل الاخباري - قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إنه يتحدى أي أحد في العالم إثبات أنهم رفضوا مبادرة حقيقية وجادة لتحقيق السلام، مطالبا إسرائيل بالانسحاب إلى حدود 1967 خلال عام واحد فقط.



وألقى الرئيس الفلسطيني مساء الجمعة كلمة مسجلة أمام الدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة سيضع فيها المجتمع الدولي في صورة تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.



وشدد عباس في كلمته على أن إسرائيل تحاول طرد أبناء الشعب الفلسطيني في القدس من منازلهم بحي الشيخ جراح وسلوان.

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