الجمعة 28-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

فوز بشار الاسد بالانتخابات الرئاسية في سوريا

بتوجيهات ملكية..وصول قافلة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة

الصفدي : ما يجري في الشرق الأوسط ينعكس على اوروبا

لجنة الاوبئة لـ الوكيل : خلع الكمامة مرفوض قطعا حتى بعد تلقي جرعتي لقاح كورونا

الامن العام يوضح حول العثور على دفائن في عجلون

اول تعليق للنائب اسامة العجارمة بعد تجميد عضويته

الصحة البريطانية: تسجيل 10 وفيات و 3542 إصابة بكورونا

احتجاجات على طريق البحر الميت

إربد: لقاء يتدارس خطة التحول الرقمية لحماية الأجور

دودين يؤكد دعم الحكومة للمؤسسات المعنية بتدريب الإعلاميين

الجمعة، 28-05-2021 12:48 ص

عجوز فلسطينية توبخ جنود الاحتلال - شاهد الفيديو

555


الوكيل الاخباري - أثار مقطع فيديو لحاجة فلسطينية توبخ جنود الاحتلال الإسرائيلي في باحات المسجد الأقصى وتقول لهم “إنقلعوا من هان”، تفاعلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشاد النشطاء بشجاعة المرأة الفلسطينية وثباتها.

اضافة اعلان

وتظهر الحاجة في الفيديو وهي تقترب من الجنود وتقول لهم “واقف هنا ليش؟ يعني بدك تطخنا؟ الله بقدرلك”. وتضيف “بصيرش تضلوا هان.. يلا انقلعوا يلا” .

 

 

 

 

المصدر - القدس العربي 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
Picture1-5

وزير الخارجية الامريكي : اخراج العائلات من حي الشيخ جراح قد يؤدي الى حرب

news_53105_1622122610.9572c4c847af5fd3a3485a3b9ba709ca0c48

الاحتلال يصادق على إنشاء مئات الوحدات الاستيطانية شرق بيت لحم

من

120 مستوطنا يقتحمون الأقصى

image (3)

من فوق الركام في غزة .. هاشم يواصل مهنته - صور

thumbgen

الاحتلال يداهم عددا من المنازل جنوب جنين

15739667_303

هنية يثمن جهود أمير قطر لإعمار غزة

أخبار متعلقة
20148241645RN367

شاهد .. فلسطيني يعود للحياة بعد إعلان إستشهاده

52021153178465398824

غارات عنيفة لطائرات الاحتلال على قطاع غزة

5202115152021274059894

طائرات الاحتلال تدمر برج الأندلس في غزة

بببب

هذا ما كتبه الشهيد الفلسطيني يوسف المنسي قبل استشهاده بساعات - صورة

05ebc9f577b2624ecc12b77c4ec7fe68

جيش الاحتلال : البقاء في الملاجئ حتى اشعار اخر لسكان المستوطنات المحيطة بغزة

يييي

فيديو مؤثر ... والدة أحد الشـهـداء بغزة: دماؤنا رخيصة من أجل القدس