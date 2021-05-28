عجوز فلسطينية توبخ جنود الاحتلال - شاهد الفيديو

الوكيل الاخباري - أثار مقطع فيديو لحاجة فلسطينية توبخ جنود الاحتلال الإسرائيلي في باحات المسجد الأقصى وتقول لهم “إنقلعوا من هان”، تفاعلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشاد النشطاء بشجاعة المرأة الفلسطينية وثباتها.

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وتظهر الحاجة في الفيديو وهي تقترب من الجنود وتقول لهم “واقف هنا ليش؟ يعني بدك تطخنا؟ الله بقدرلك”. وتضيف “بصيرش تضلوا هان.. يلا انقلعوا يلا” .



عجوز فلسطينية أمام جنود الإحتلال "انقلعوا من هان .. يعني بدك تطخنا .. ما بنخاف الا من الله .. انقلعوا"

pic.twitter.com/wW5gqQtU7i فيديو عنوانه العزة والكرامة، من باحات المسجد الأقصى ♥️عجوز فلسطينية أمام جنود الإحتلال "انقلعوا من هان .. يعني بدك تطخنا .. ما بنخاف الا من الله .. انقلعوا" May 23, 2021

المصدر - القدس العربي