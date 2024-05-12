عدد الفلسطينيين في العالم تجاوز الـ 14 مليون حتى نهاية 2023

الوكيل الإخباري- قال الجهاز المركزي للإحصاء في فلسطين ، إن عدد الفلسطينيين الإجمالي في العالم بلغ 14.63 مليون نسمة حتى نهاية عام 2023، ما يشير إلى تضاعف عددهم نحو 10 مرات منذ أحداث نكبة 1948.

اضافة اعلان



وأوضح الإحصاء في بيان صحفي اليوم الأحد، بمناسبة الذكرى 76 لنكبة فلسطين، التي تصادف الخامس عشر من أيار، أن 5.55 مليون منهم يعيشون في دولة فلسطين، وحوالي 1.75 مليون في أراضي 1948، فيما بلغ عدد الفلسطينيين في الدول العربية حوالي 6.56 مليون، وحوالي 772 ألفًا في الدول الأجنبية.



وأشار إلى أن عدد الفلسطينيين في فلسطين التاريخية بلغ حوالي 7.3 مليون، في حين يقدر عدد اليهود نحو 7.2 مليون مع نهاية عام 2023، مما يعني أن عدد الفلسطينيين يزيد على عدد اليهود في فلسطين التاريخية.

وبناءً على هذه المعطيات، يشكل الفلسطينيون 50.3% من السكان المقيمين في فلسطين التاريخية، فيما يشكل اليهود ما نسبته 49.7% من مجموع السكان.

ويستغل الاحتلال أكثر من 85% من المساحة الكلية لفلسطين التاريخية (27,000 كم2).





وفا



