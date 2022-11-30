"عرين الأسود" تعلن يوم غضب شامل في الضفة والقدس

الوكيل الإخباري - توعدت مجموعات عرين الأسود، الاحتلال الإسرائيلي بالرد على جرائمه بقتل خمسة فلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة يوم الثلاثاء، داعية لاعتبار الأربعاء، يوم غضب وإضراب شامل.

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وقالت "عرين الأسود، في بيان لها الليلة:" ثأراً لدماء الشهداء إن يوم الأربعاء هو يوم غضب شامل في كل مدن الضفة الغربية والقدس المحتلة، في كل نقطة تماس لنُشعل الأرض تحت أقدامهم، هي ميتة واحدة سنموتها جميعاً بشتى الطرق فأحسنوا صناعة الموت ما داموا يسلبوننا حقنا بالحياة".



وأضافت "نُقسم بما أقسم به رب العباد أنَّ دماء الشهداء لن تذهب هدراً، وأن ما نعدكم به كل وعد قطعناه على أنفسنا سيقع وهذه الأيام بيننا ستثبت لكم أنّ المقاومة في واد والعدو وأعوانه والباحثين عن الاستقرار من أعوانه من صحفيين ورجال اقتصاد ولجان تنسيق فصائلي وغيرهم في واد آخر".

صفا



