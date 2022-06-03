الجمعة 03-06-2022
الوكيل الاخباري
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عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

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الجمعة، 03-06-2022 04:33 م

عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

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الوكيل الإخباري - أدى عشرات الآلاف صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك، رغم تضييقات الاحتلال.

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية أن عشرات الآلاف من مدينة القدس ومن أراضي الـ 48 ومن الضفة الغربية أدوا صلاة الجمعة في رحاب قبلة المسلمين الأولى.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن عناصر شرطة الاحتلال انتشروا على بوابات البلدة القديمة والطرقات والشوارع المؤدية للمسجد الأقصى، وعلى بواباته الخارجية، وفحصوا الهويات الشخصية للمواطنين، خاصة في منطقة باب الأسباط التي أدى فيها عشرات المستوطنين طقوسا تلمودية تحت حماية شرطة الاحتلال.

وكانت هيئات وشخصيات مقدسية دعت إلى المشاركة الواسعة في صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى المبارك، وتكثيف الاعتكاف في رحابه، تأكيدا على إسلاميته وعروبيته، ولمواجهة اقتحامات المستوطنين ومخططات الاحتلال للسيطرة عليه وتقسيمه زمانيًا ومكانيًا.

وكان آلاف المواطنين أدوا صلاة فجر اليوم في رحاب المسجد الأقصى.

يشار إلى أن جماعات "الهيكل" المزعوم دعت إلى اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى يومي الأحد والإثنين القادمين، لمناسبة "عيد نزول التوراة" العبري.

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