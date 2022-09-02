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الجمعة، 02-09-2022 03:03 م

عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في رحاب الأقصى

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الوكيل الاخباري - أدّى عشرات آلاف الفلسطينيين صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى، رغم القيود التي فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في محيط البلدة القديمة والمسجد المبارك.اضافة اعلان


وأفادت وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) بأن قوات الاحتلال انتشرت في شوارع المدينة ومحيط المسجد الأقصى، وتمركزت عند بواباته، وفرضت إجراءات مشددة على القادمين للصلاة.

وكان الآلاف من القدس والضفة وأراضي الـ 48 زحفوا نحو الأقصى، واكتظت بهم باحاته وساحاته في صلاة الفجر تلبية لدعوات أطلقت على مدار الأسبوع للمشاركة الواسعة بأداء الصلوات في المسجد الأقصى للتصدي لمخططات الاحتلال ومستوطنيه.

 




 

 


 

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