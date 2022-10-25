عشرات الآلاف يشيّعون في موكب مهيب شهداء نابلس الخمسة - فيديو وصور

الوكيل الإخباري - شيّع عشرات الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني في نابلس والمدن والبلدات المجاورة، اليوم الثلاثاء، في موكب جنائزي مهيب، جثامين الشهداء الخمسة الذين ارتقوا برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها المدينة فجر اليوم.
وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى رفيديا وسط غضب عارم وهتافات وطنية واضراب وحداد شل مرافق الحياة في مختلف المحافظات ، بالتزامن مع اشتباكات ومواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال على خطوط التماس.
وشارك في موكب التشييع، الى جانب عشرات آلاف المواطنين، ممثلو القوى والفعاليات الرسمية والشعبية، رفعوا خلاله الاعلام الفلسطينية والرايات السوداء ورددوا الهتافات الوطنية، والمنددة بجرائم الاحتلال.
Meek bid farewell to his lane that he loves and loves. #Nablus #نابلس #عرين_الاسود #وديع_الحوح pic.twitter.com/9ubf4BBEBD— Amal Ammar🇵🇸 (@Amoola42416138) October 25, 2022
A solemn procession.. Tens of thousands participate in the funeral of the martyrs of #Nablus who rose in clashes with the occupation at dawn today.#NablusUnderAttack #Palestine #FreePalestine #نابلس #نابلس_تحت_النار pic.twitter.com/58lw5fZLKt— Ismail Mustafa 🇵🇸 (@ismail_mustafa4) October 25, 2022