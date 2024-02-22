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الخميس، 22-02-2024 10:50 ص

عشرات الشهداء والجرحى جراء قصف الاحتلال على غزة

شش


الوكيل الاخباري - استُشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين، الليلة الماضية وفجر اليوم الخميس، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على مناطق مختلفة من قطاع غزة.

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وأفادت مصادر، بأن 20 فلسطينيا استُشهدوا وأصيب العشرات في قصف طائرات الاحتلال منازل تعود لعائلات عودة وياسين والعرقان ونصار في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.


وأضاف أن طائرات الاحتلال قصفت منزلا يعود لعائلة قطيفان في حي الصبرة وسط المدينة، ما أدى إلى استشهاد سبعة فلسطينيين وإصابة آخرين بينهم أطفال.


وأشار إلى أن مدفعية الاحتلال أطلقت عددا من القذائف صوب منازل المواطنين في حي الرمال غرب المدينة، ما أدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء والجرحى، إذ نقلوا إلى مستشفى الشفاء غرب المدينة.


وفي وسط القطاع، شنت طائرات الاحتلال سلسلة غارات استهدفت منزلا في مخيمات النصيرات والبريج والمغازي ومدينة دير البلح، ما أدى إلى ارتقاء 10 شهداء على الأقل وإصابة آخرين تم نقل عدد منهم إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح.


وفي خان يونس، جنوب القطاع، طال قصف صاروخي ومدفعي منازل المواطنين وسط المدينة وغربها، ما أدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء ووقوع عشرات الجرحى.
وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على مستشفى ناصر منذ أيام ومحاصرة الجرحى والمرضى الذين يزيد عددهم على 120، إضافة إلى الطاقم الطبي.


كما شنت طائرات الاحتلال ثلاث غارات على المنطقة الحدودية في مدينة رفح جنوب القطاع، وأطلقت الزوارق الحربية عدة قذائف سقطت قرب مراكز إيواء النازحين في المدينة، وأوقعت إصابات بين صفوفهم.


 




 

 


 

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