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عشرات الشهداء والجرحى جراء قصف الاحتلال على وسط وجنوب قطاع غزة

الإثنين، 29-01-2024 08:22 ص

عشرات الشهداء والجرحى جراء قصف الاحتلال على وسط وجنوب قطاع غزة

ججج


الوكيل الاخباري - استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين، فجر اليوم الاثنين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، جراء تواصل قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي ومدفعيته، منازل الفلسطينيين في مناطق متفرقة من قطاع غزة، في اليوم الـ 115 من العدوان.

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وأفادت مصادر طبية بالقطاع، باستشهاد الصحفي عصام اللولو، وزوجته وابنيه بقصف إسرائيلي على بلدة الزوايدة وسط القطاع، ما رفع عدد الشهداء الصحفيين منذ بدء العدوان على قطاع غزة إلى 121 شهيدا.


وشهد حي الزيتون جنوبي مدينة غزة، ومنطقة تل الهوى غرب المدينة قصف مدفعي إسرائيلي واشتباكات عنيفة، ما أدى الى استشهاد واصابة العديد من الفلسطينيين.


وكان قد استشهد، في وقت سابق من الليلة الماضية 23 مواطنا بعد قصف إسرائيلي استهدف منزلاً يعود لعائلة المطوي غرب النصيرات وسط قطاع غزة.
كما استشهد نحو 14 فلسطينيا جراء استهداف منزل غربي الزوايدة في المنطقة الوسطى.


وقالت مصادر طبية، إن الاحتلال ارتكب 38 مجزرة في قطاع غزة خلال الـ48 ساعة الماضية، راح ضحيتها 350 شهيدا، بينهم 24 على الأقل في قصف على خان يونس.


وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء والجرحى منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى 26422 شهيدا، و65087 جريحا، إضافة لآلاف المفقودين تحت الأنقاض.


 




 

 


 

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