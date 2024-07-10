عشرات الشهداء والجرحى في قصف إسرائيلي تركز على النصيرات وغزة

الوكيل الاخباري - استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين جلهم من الأطفال، فجر اليوم الأربعاء، في غارات من الطائرات الحربية والمدفعية الإسرائيلية تركزت على مخيم النصيرات ومدينة غزة.

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وعلى آخر الأحداث في اليوم الـ 278 من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أفادت مصادر باستشهاد 8 فلسطينيين بينهم 6 أطفال، وإصابة 10 آخرين بينهم نساء في قصف إسرائيلي استهدف منازلا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.



كما استهدفت طائرات الاحتلال محال تجارية في محيط البلدية بالمخيم ما أدى الى اشتعال النيران فيها وتدميرها.



الى ذلك، قالت الخدمات الطبية للإسعاف والطوارئ بقطاع غزة، إن 10 فلسطينيين على الأقل أصيبوا في غارة إسرائيلية على شارع النصر، وعلى شقة سكنية في شارع النصر قرب مستشفى العيون شمال مدينة غزة.



وجددت مدفعية الاحتلال قصفها لمناطق جنوب غرب مدينة غزة، ما أسفر عن إصابة العديد من المواطنين، بينهم أطفال ونساء، بينما استهدف قصف مماثل جمعية الشابات المسلمات داخل عمارة الياسمين بمدينة غزة.

الى ذلك، أطلقت مدفعية الاحتلال نيران رشاشاتها الثقيلة بمنطقة الحي السعودي غرب رفح.



وكانت قوات الاحتلال ارتكبت مجزرة مساء أمس الثلاثاء، عقب استهدافها مدرسة تؤوي نازحين في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، ما أدى لارتقاء 29 شهيدا على الأقل، وأكثر من 53 إصابة بينها حالات خطيرة وحرجة.

