الأربعاء 10-07-2024
الوكيل الاخباري
 

حادث سير على طريق المطار

ماذا قالت الحكومة عن مهرجان جرش؟

الهلال الأحمر الفلسطيني: نعجز عن الاستجابة لنداءات الاستغاثة بغزة

شهيدان و6 مصابون جراء قصف منزل شرق خان يونس

جامعات تعلن عن وظائف شاغرة

أسعار النفط عالميا

في حالة ترقب .. أسعار الذهب عالميا

الاحتلال يعتقل 4 فلسطينيين من حوسان

شركة ميتا: سنحذف المزيد من المنشورات التي تهاجم "الصهاينة"

اخر تطورات تأثير الموجة الحارة على المملكة

الأربعاء، 10-07-2024 06:12 ص

عشرات الشهداء والجرحى في قصف إسرائيلي تركز على النصيرات وغزة

44


الوكيل الاخباري - استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين جلهم من الأطفال، فجر اليوم الأربعاء، في غارات من الطائرات الحربية والمدفعية الإسرائيلية تركزت على مخيم النصيرات ومدينة غزة.

اضافة اعلان


وعلى آخر الأحداث في اليوم الـ 278 من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أفادت مصادر باستشهاد 8 فلسطينيين بينهم 6 أطفال، وإصابة 10 آخرين بينهم نساء في قصف إسرائيلي استهدف منازلا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.


كما استهدفت طائرات الاحتلال محال تجارية في محيط البلدية بالمخيم ما أدى الى اشتعال النيران فيها وتدميرها.


الى ذلك، قالت الخدمات الطبية للإسعاف والطوارئ بقطاع غزة، إن 10 فلسطينيين على الأقل أصيبوا في غارة إسرائيلية على شارع النصر، وعلى شقة سكنية في شارع النصر قرب مستشفى العيون شمال مدينة غزة.


وجددت مدفعية الاحتلال قصفها لمناطق جنوب غرب مدينة غزة، ما أسفر عن إصابة العديد من المواطنين، بينهم أطفال ونساء، بينما استهدف قصف مماثل جمعية الشابات المسلمات داخل عمارة الياسمين بمدينة غزة.
الى ذلك، أطلقت مدفعية الاحتلال نيران رشاشاتها الثقيلة بمنطقة الحي السعودي غرب رفح.


وكانت قوات الاحتلال ارتكبت مجزرة مساء أمس الثلاثاء، عقب استهدافها مدرسة تؤوي نازحين في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، ما أدى لارتقاء 29 شهيدا على الأقل، وأكثر من 53 إصابة بينها حالات خطيرة وحرجة.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
مم

الهلال الأحمر الفلسطيني: نعجز عن الاستجابة لنداءات الاستغاثة بغزة

شهداءء

شهيدان و6 مصابون جراء قصف منزل شرق خان يونس

احتلال 55

الاحتلال يعتقل 4 فلسطينيين من حوسان

00

شركة ميتا: سنحذف المزيد من المنشورات التي تهاجم "الصهاينة"

668d76cf4236041bc448709b

خبراء ومحللون: مجزرة الاحتلال بخان يونس تهدف لإفشال المفاوضات

main_image668d7eb30fe0f

إعلام إسرائيلي: هناك موافقات على بنود كثيرة بصفقة التبادل

أخبار متعلقة
270945

قوات الاحتلال تطلق قنابل دخانية شرق رفح

٩

منع طواقم الإسعاف من الوصول إلى مناطق القصف بغزة

1718997724516

أونروا: أكثر من 76 بالمئة من مدارس غزة بحاجة لإعادة بناء

شهداء

شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال منزلا في مخيم النصيرات

WhatsApp Image 2024-06-19 at 5.12.02 PM

إسرائيل: معبر رفح بين غزة ومصر دُمّر بالكامل

WhatsApp Image 2024-06-15 at 5.27.51 PM

انتشال جثمان شهيد من وسط رفح