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الأربعاء، 30-08-2023 11:09 ص

عشرات المدارس في الضفة الغربية معرضة لخطر الهدم

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الوكيل الإخباري - أوردت صحيفة يديعوت احرنوت العبرية في عددها الصادر اليوم الأربعاء أن عشرات المدارس في الضفة الغربية مهددة بالهدم من قبل السلطات الإسرائيلية.

وبدأ العام الدراسي في 20 آب الحالي لكن هناك طلابا لم يجدوا مكانهم بعد في جهاز التعليم، نتيجة هدم مدارسهم تنفيذاً لقرار إسرائيلي، فيما تتعرض عشرات المدارس في الضفة والقدس لخطر الهدم على المدى القريب والمتوسط، وقد يُترك مئات الطلاب دون مأوى.


وقال الناشط الاجتماعي من تجمع رأس التين البدوي في منطقة رام الله عمر كعابنة، "لا توجد مدارس في التجمع، وما زال أكثر من 50 طالبا وطالبة يجلسون في منازلهم، مضيفا أن مدرسة ابتدائية كانت موجودة، لكننا طردنا منها بفعل اعتداءات المستوطنين.

وبين أن المدرسة التي كانت لدينا تأسست عام 2020، وفي ذلك العام تلقينا أمرا بالهدم، ورفض الالتماس الإداري ضد هدم المبنى من قبل المحكمة المركزية، والآن يُترك أطفال هذه التجمعات دون مدرسة.

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بترا



 




 

 


 

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