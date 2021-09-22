عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال

الوكيل الإخباري- اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.

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وقال وقال مصدر فلسطيني في رام الله، ان الاقتحامات نفذت بحماية وحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.



واشاروا الى أن عددا من المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية، قدموا خلالها شروحات عن "الهيكل" المزعوم وسط حالة من الغضب والغليان سادت جميع أرجاء الحرم القدسي الشريف.



المصدر: بترا