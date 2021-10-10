الأحد 10-10-2021
الوكيل الاخباري

الفراية يقرر استحداث تأشيرة متعددة السفرات لمدة سنة

تحذير أمني من رسائل تحتوي على صرف مبالغ مالية

نمو اقتصاد الأردن 3.2% للربع الثاني من العام الحالي

صرف 38 مليون دينار من خلال بطاقة الأسرة

الفراية: الإرهاب ينبع من ظروف اقتصادية صعبة

البنك المركزي يتجه إلى ترخيص البنوك الرقمية

غرفة التجارة: مخالفة عدم الالتزام بالبروتوكول الصحي لا تراعي الحالة المادية

تحطم طائرة روسية ومصرع 19 من ركابها

المحكمة الإدارية تلغي عزل موظف من وزارة الداخلية

عيد ميلاد سمو الأمير فيصل بن الحسين غدا

الأحد، 10-10-2021 10:26 ص

عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال

162246733181512100


الوكيل الاخباري- أقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود صباح اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.

اضافة اعلان


وقال شهود عيان في رام الله، إن الاقتحامات نفذت بحراسة مشددة من شرطة وجيش الاحتلال الاسرائيلي.

 

وأضافوا ان موظفي دائرة الأوقاف الإسلامية حاولوا منع المستوطنين من ذلك، لكن شرطة الاحتلال تدخلت من أجل تأمين صلواتهم وجولاتهم الاستفزازية داخل المسجد.


واقتحم المستوطنون الأقصى من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات منذ الساعة السابعة والنصف صباحا، وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية في باحاته في محاولة لخلق واقع جديد يقوم على تمكين المستوطنين من الصلاة بشكل متواصل في المسجد الأقصى المبارك.

 

المصدر: بترا

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
احتلال 2

الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من بيت لحم

9202128162931999102367

غزة : هبوط كبير في المنطقة المتضررة جراء العدوان الاسرائيلي

328a8a48-813e-4729-b2ab-9643b0468468

مستوطنون يحطمون مركبات الفلسطينيين في القدس

1545216428kIOYL

مستوطنون يعتدون على مهندسي مساحة الأراضي في الخليل

9999085661

الاحتلال يقتحم قرى غرب جنين ويستجوب فلسطينيين

a439c626-fef2-4383-902d-49eda489ac94

مستوطنون يمنعون المزارعين من قطف الزيتون في نابلس

أخبار متعلقة
1020178102419254

عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال

يقتحمون

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

07008187-c964-4c6c-a880-bf819368acb9

205 مستوطنين يقتحمون باحات الأقصى

38b2d403-8d81-4ca1-a7cc-6e2f8cb3ea28

أكثر من 100 مستوطن متطرف يقتحمون الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال

-729728935

112 مستوطنا يقتحمون باحات الأقصى

d0144934-6e9f-4248-b283-d5b56fdca6e2

استشهاد طبيب برصاص الاحتلال في القدس