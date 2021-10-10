عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال

الوكيل الاخباري- أقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود صباح اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.

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وقال شهود عيان في رام الله، إن الاقتحامات نفذت بحراسة مشددة من شرطة وجيش الاحتلال الاسرائيلي.

وأضافوا ان موظفي دائرة الأوقاف الإسلامية حاولوا منع المستوطنين من ذلك، لكن شرطة الاحتلال تدخلت من أجل تأمين صلواتهم وجولاتهم الاستفزازية داخل المسجد.



واقتحم المستوطنون الأقصى من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات منذ الساعة السابعة والنصف صباحا، وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية في باحاته في محاولة لخلق واقع جديد يقوم على تمكين المستوطنين من الصلاة بشكل متواصل في المسجد الأقصى المبارك.

المصدر: بترا