عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال

الوكيل الاخباري- اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود، صباح اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.

اضافة اعلان



وقالت دائرة الاوقاف الاسلامية العامة، في بيان، ان عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى المبارك على شكل مجموعات بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الاسرائيلي وذلك من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوسًا تلمودية استفزازية ونفذوا جولات مشبوهة في باحاته، تزامنا مع ما يسمى عيد "الشعلة" اليهودي.



وأضافت دائرة الاوقاف أن عضو الكنيست الإسرائيلية موشيه فجلن قاد إحدى مجموعات الاقتحام، وسط تواجد لعدد من الحاخامات المتطرفين الذين تولوا تقديم روايات عن الهيكل المزعوم.

بترا