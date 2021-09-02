عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون الأقصى

الوكيل الاخباري- اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود اليوم الخميس، ساحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.

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وقال شهود عيان في رام الله، ان الاقتحامات نفذت بحراسة وحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي الخاصة المدججة بالسلاح.

واضافوا ان عشرات المستوطنين اقتحموا ساحات الأقصى من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات صغيرة ونفذوا جولات مشبوهة، وأدوا صلوات تلمودية استفزازية في باحاته، وسط تضييق شرطة الاحتلال على المصلين لدخول المسجد من كافة أبواب الاقصى الخارجية والتدقيق في هوياتهم وحجز العديد منها لتأمين اقتحامات المستوطنين المتطرفين.

المصدر: بترا