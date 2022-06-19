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الأحد، 19-06-2022 10:50 ص

عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون الأقصى

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الوكيل الإخباري - اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود، صباح اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.

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وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية العامة وشؤون المسجد الأقصى بالقدس، في بيان، إن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي الخاصة المدججة بالسلاح، ونفذوا جولات مشبوهة وأدوا طقوسًا تلمودية استفزازية في باحاته، واستمعوا لشروحات حول "الهيكل" المزعوم وسط التصدي لهم بالطرد وهتافات التكبير الاحتجاجية من قبل المصلين والمرابطين.


ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات المستوطنين على فترتين، صباحية ومسائية، يوميا باستثناء يومي الجمعة والسبت، في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني.

 

بترا

 

 


 




 

 


 

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