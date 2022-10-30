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عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون المسجد الأقصى

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الأحد، 30-10-2022 12:39 م

عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون المسجد الأقصى

القدس 2


الوكيل الإخباري - اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود، صباح اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.

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وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية العامة بالقدس، في بيان، إن عشرات المستوطنين المتطرفين اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة وذلك بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، ونفذوا جولات مشبوهة وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية في باحاته وسط التصدي لهم بالطرد وهتافات التكبير الاحتجاجية من قبل المصلين والمرابطين وحراس المسجد الأقصى المبارك.


ويقتحم المستوطنون باحات الأقصى يوميا ماعدا يومي الجمعة والسبت، على فترات صباحية ومسائية، في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني فيه.

بترا 


 




 

 


 

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