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الثلاثاء، 07-06-2022 11:40 ص

عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون باحات الأقصى

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الوكيل الاخباري- اقتحم مستوطنون متطرفون يهود اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة من جهة باب المغاربة، تحت حماية وحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

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وقالت دائرة الاوقاف الاسلامية العامة بالقدس في بيان، إن عشرات المستوطنين يتقدمهم حاخامات متطرفون اقتحموا المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية عنصرية في باحاته وساحاته، واستمعوا لشروحات حول "هيكلهم" المزعوم، تحت حماية شرطة الاحتلال.


يذكر أن مؤسسات مقدسية وثقت اقتحام أكثر من 17 ألف مستوطن للأقصى منذ بداية العام الحالي، وسط اعتداءات على المصلين والمعتكفين.

 

بترا

 




 

 


 

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