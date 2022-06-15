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الأربعاء، 15-06-2022 11:17 ص

عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون باحات الأقصى

اقصى


الوكيل الإخباري - اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود صباح اليوم الأربعاء، باحات المسجد الاقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.

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وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية العامة وشؤون المسجد الأقصى بالقدس في بيان، إن الاقتحامات نفذت من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من قبل شرطة الاحتلال الإسرائيلي الخاصة المدججة بالسلاح .


وأوضحت أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات مشبوهة وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية في باحاته وسط التصدي لهم بالطرد وهتافات التكبير الاحتجاجية من قبل المصلين والمرابطين.


ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات يومية ماعدا يومي الجمعة والسبت في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني فيه.

 

بترا


 




 

 


 

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