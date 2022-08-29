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الإثنين، 29-08-2022 12:26 م

عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون باحات الأقصى

القدس 2


الوكيل الإخباري - اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.

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وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية العامة في القدس في بيان، إن عشرات المستوطنين المتطرفين اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات متتالية بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي الخاصة المدججة بالسلاح، وأدوا طقوسا تلمودية، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته وساحاته، واستمعوا إلى شروحات حول "الهيكل" المزعوم وسط حالة من الغضب والغليان سادت في المكان.


ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات المستوطنين يوميا على فترتين صباحية ومسائية باستثناء يومي الجمعة والسبت، في محاولة احتلالية لفرض التقسيم الزماني في الأقصى.

 

بترا


 




 

 


 

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