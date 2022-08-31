عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون باحات الأقصى

الوكيل الإخباري - اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود صباح اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.

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وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية العامة بالقدس، في بيان، إن عشرات المستوطنين، اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية، من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، ونفذوا جولات مشبوهة وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية في باحاته وسط حالة من الغضب والغليان سادت في المكان .



ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات يومية ماعدا يومي الجمعة والسبت، في محاولة لفرض تقسيم زماني ومكاني فيه.

بترا