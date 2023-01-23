عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون باحات الأقصى

الوكيل الاخباري - اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود اليوم الإثنين، ساحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة لشرطة الاحتلال الإسرائيلي.

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وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس في بيان، إن مجموعات متتالية من المستوطنين اقتحمت المسجد الأقصى، إذ ضمت المجموعة الواحدة العشرات من المستوطنين الذين نفذوا جولات استفزازية في ساحات الحرم، واستمعوا لشروحات عن "الهيكل" المزعوم، وقام بعضهم بتأدية شعائر تلمودية في الجهة الشرقية وقبالة قبة الصخرة، قبل أن يغادروا الساحات من جهة باب السلسلة.



وواصلت شرطة الاحتلال المتمركزة على أبواب الأقصى فرض قيودها على دخول المصلين الفلسطينيين الوافدين للمسجد من القدس والداخل ودققت في هوياتهم الشخصية واحتجزت بعضها.

بترا