عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى صباح اليوم

الوكيل الإخباري- اقتحم مجموعة من المستوطنين اليوم الثلاثاء،المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

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ونقلا عن شهود عيان، اقتحم عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية فيها، وأدوا طقوسا تلمودية وصلوات صامتة في الجهة الشرقية منه.



وتشهد القدس القديمة وبواباتها هذه الفترة إجراءات عسكرية مشددة تتمثل بالتفتيش الدقيق للمقدسيين والمصلين في الأقصى، إضافة إلى جملة من الاستفزازات بحق الشبان الفلسطينيين.

المصدر:وفا