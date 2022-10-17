عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى وسط إجراءات مشددة

الوكيل الاخباري - اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين، صباح الاثنين، المسجد الأقصى المبارك، من باب المغاربة، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

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وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى منذ الصباح، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.



وأشارت إلى أن المستوطنين أدوا طقوسًا تلمودية في باحات الأقصى، وفي المنطقة الشرقية منه، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال.



وتواصل شرطة الاحتلال التضييق على دخول المصلين الفلسطينيين للأقصى، وتحتجز هوياتهم عند بواباته الخارجية، وأوقفت الشبان ودققت في هوياتهم بالبلدة القديمة.



وتزامنًا مع اقتحامات المستوطنين، أطلقت قوات الاحتلال طائرة مُسيّرة فوق سماء المسجد الأقصى.

صفا







