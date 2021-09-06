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الإثنين، 06-09-2021 03:11 م

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

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الوكيل الإخباري - اقتحم مستوطنون، اليوم الإثنين، المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

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وقالت مصادر فلسطينية، إن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى عبر باب المغاربة، على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، إلى أن غادروه من باب السلسلة.


وبحسب وزارة الاوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية ، نفذ الاحتلال ومستوطنوه 23 اقتحاما للمسجد الأقصى المبارك، خلال شهر آب/ أغسطس المنصرم.

 

المصدر : وفا 

 

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