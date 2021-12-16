الخميس 16-12-2021
الوكيل الاخباري

الخلايلة يسأل الحكومة عن اتفاقيات المياه مع سوريا

الروابدة: علينا اشراك المواطن بصنع القرار وليس صاحب رأي

8 كتل نيابية تضم 121 نائبا و9 نواب مستقلين في الدورة العادية الأولى

إحالة المحافظ علي ماضي إلى التقاعد

طبيب الفقراء "فارس اشرق لبن" يرحل تاركا وراءه حزناً يخيم على المفرق

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

4,089 مليون مسافر في الأردن منذ بداية العام

الإعلان عن نقاط المنح والقروض الجامعية - رابط

الحموي: المخابز تعمل 24 ساعة.. وزيادة وعي المواطنين في المنخفضات

المرأة النيابية تستمع لاقتراحات حول المواد المتعلقة بالمرأة في التعديلات الدستورية

الخميس، 16-12-2021 03:03 م

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

22-1


الوكيل الإخباري-اقتحم مستوطنون، صباح اليوم الخميس، المسجد الأقصى المبارك، على شكل مجموعات من جهة باب المغاربة.

اضافة اعلان


وأفادت مراسلة وفا  في القدس، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى المبارك، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسًا تلمودية في باحاته، تحت أعين شرطة الاحتلال، التي تولت حراسة وحماية المقتحمين.


ويتعرض الأقصى يوميًّا عدا الجمعة والسبت لاقتحامات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع بالأقصى ومحاولة تقسيمه زمانيًّا، فيما تشهد القدس القديمة وبواباتها إجراءات عسكرية مشددة تتمثل بالتفتيش الدقيق للمواطنين والمصلين في الأقصى والاعتداء عليهم.

 

وفا

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
6214c783-e2e2-4894-8ea2-b1efc8de7884

الاحتلال يهدم منزلين قيد الإنشاء في أريحا

HZbNa

بلدية الاحتلال تخطر بهدم قبة مسجد في بيت صفافا

f23bc65d-b6d6-41ce-82f1-7062b57c2fdc

المعتقل أبو هواش يواصل إضرابه عن الطعام

9999151660

الاحتلال يستولي على جرار زراعي و باجر في مسافر يطا

e33c9219-7988-4201-a6d8-5973489b2df1 (1)

إصابة طفلين بالرصاص والعشرات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال مخيم العروب

6ekRg

الاحتلال يداهم منزلين في أريحا

أخبار متعلقة
jerusalem-980328_960_720

مستوطنون يقتحمون الأقصى

161182496243156400

مستوطنون يقتحمون الأقصى

da5477f9-b7d2-4dc4-becb-3a22e539e3b0

مستوطنون يرعون أغنامهم ويعتدون على المزارعين في مسافر يطا

avx4u-1

مستوطنون يقتحمون الموقع الأثري في سبسطية شمال نابلس

b1fe6225-5727-459c-acda-caffeac1edff

150 مستوطنا يقتحمون المسجد الأقصى

7e53be4a-4aa0-47be-8d3c-1b471c5ea3f8

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى