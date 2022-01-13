الخميس 13-01-2022
الوكيل الاخباري

الاوبئة: نسبة انتشار أوميكرون في الأردن 45%

حكومة مالي تعلن انتهاك طائرة عسكرية فرنسية مجالها الجوي

تونس: 8 وفيات و6323 إصابة جديدة بكورونا

انخفاض أسعار النفط عالميا

مسؤول صحي جزائري يحذر من متحور كورونا جديد

الهناندة: التسجيل على منصة دعم الكهرباء مستمر وباقٍ

وفيات الخميس 13-1-2022

كورونا حول العالم: 315 مليون إصابة و 5 ملايين وفاة

الكويت: تحويل رحلات قادمة إلى مطارات مجاورة لانعدام الرؤية

استقرار اسعار الذهب محليا - تفاصيل

الخميس، 13-01-2022 10:50 ص

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

المسجد الأقصى


الوكيل الإخباري - جدد عشرات المستوطنين، اليوم الخميس، اقتحاماتهم للمسجد الأقصى المبارك.

اضافة اعلان


وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن عشرات المستوطنين وطلاب المعاهد التوراتية وحاخامات اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات، وأدوا طقوسًا تلمودية في ساحاته، بحماية شرطة الاحتلال التي عمدت إلى إخراجِ مسن من المسجد لمجرد اعتراضه على منعه من الجلوس في المنطقة الشرقية واحتجاجه على أداء المستوطنين طقوسًا تلمودية.


ويتعرض الأقصى لاقتحامات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال على مدار الأسبوع باستثناء يومي الجمعة والسبت، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع بالأقصى، ومحاولة تقسيمه زمانيًّا.

 

وفا


 




 

 


 

إقرأ ايضا
احتلال

الاحتلال يقتحم بيت لحم ويداهم منازل

vOL4K

نادي الأسير ينشر شهادة من الأسرى حول الجريمة التي نفذها الاحتلال بحق الأسير أبو حميد

thumbs_b_c_53009f51f6ff968d1cad1f95821bbfe9

وقفة دعم واسناد للأسير ناصر أبو حميد في أريحا

nykXs

الأسير ناصر أبو حميد في غيبوبة لليوم الثامن على التوالي

06ac8f925c86e443e9e9612cfaa23101

زوارق الاحتلال تستهدف مركب صيد في بحر مدينة غزة

اسرى-1634807310

الأسير الجريح مؤمن الأطرش محتجز بمستشفى سوروكا

أخبار متعلقة
25678141

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

9998884386

الاحتلال يعتقل ثلاثة مقدسيين

9999137337

مستوطنون متطرفون يقتحمون الاقصى بحراسة الاحتلال

الاقصى

60 ألف فلسطيني يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى

image_750x_611cb18137987

مستوطنون يهدمون غرفة زراعية في مسافر يطا

520191713573796

أوقاف القدس: 50 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى