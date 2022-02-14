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الإثنين، 14-02-2022 03:12 م

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

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الوكيل الإخباري-اقتحم مستوطنون، اليوم الاثنين، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

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وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، إن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته، خصوصًا في المنطقة الشرقية منه.


ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال على مدار الأسبوع باستثناء يومي الجمعة والسبت، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع في الأقصى، ومحاولة تقسيمه زمانيًّا.

 

وفا

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عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

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مستوطنون يقتحمون الأقصى

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مستوطنون يقتحمون الأقصى