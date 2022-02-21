الإثنين 21-02-2022
الوكيل الاخباري

الخصاونة: الأردن ومصر يتم استهدافهما من قوى الشرّ

وزارة الطاقة : ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالمياً

مستوردات المملكة ترتفع 24.2% خلال 2021 - أرقام

نمو إجمالي الودائع في البنوك المرخصة بالمملكة - أرقام

وزير النقل: الاولوية لشبكة السكك الحديدية بين العقبة وعمان

سهم أرامكو يقترب من 40 ريالاً في أعلى مستوى منذ الإدراج

هل يصيب أوميكرون أذني الإنسان؟

البحرين تضع حجر أساس منطقة التجارة الأميركي

حبه لأحد أقربائه الذي تعرض لحادثة سقوط.. أردني يصنع جهازا يساعد مرضى الشلل الرباعي

ترخيص مشغل ثالث لاتصالات المحمول في سوريا

الإثنين، 21-02-2022 11:58 ص

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

caad3f5c-4ae3-4c0e-a5b4-87ed67349a4c-730x438


الوكيل الإخباري-اقتحم مستوطنون، اليوم الإثنين، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

اضافة اعلان


وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، إن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسًا تلمودية في باحاته، تحت حماية عناصر شرطية مدججة بالسلاح والعتاد.


ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال على مدار الأسبوع باستثناء يومي الجمعة والسبت، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع في الأقصى، ومحاولة تقسيمه زمانيًّا.

 

وفا

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
RqaTU

قوات الاحتلال تتوغل شرق رفح

الاحتلال ٤

الاحتلال يخطر بهدم 5 غرف زراعية في بلدة كفر الديك

جيش احتلال

الاحتلال يستدعي أسيرا محررا من بيت لحم

الاحتلال ١

الاحتلال يعتقل 6 فلسطينيين من جنين

7BzIY

فلسطين.. برنامج الزيارات العائلية لأسرى جنين وطوباس للشهر المقبل

PNN_45ad7image_story

آليات الاحتلال تجرف مئات الدونمات في قريتي أم بطين وتل السبع

أخبار متعلقة
thumbs_b_c_6293037ce96b1056d3a918502d4f779e

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

6209411e2b18d

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

20210525114031

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

dSyKL

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

Y1uHg

الاحتلال يخطر بوقف بناء سلاسل حجرية في كفر الديك

thumbs_b_c_6293037ce96b1056d3a918502d4f779e

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى