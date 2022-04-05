عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"

الوكيل الإخباري-اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

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وأفادت مراسلة وفا، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسًا تلمودية في باحاته، فيما منع جنود الاحتلال المواطنين من الاقتراب من المنطقة الشرقية من المسجد.



ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات المستوطنين على فترتين صباحية ومسائية باستثناء الجمعة والسبت، في محاولة احتلالية لفرض التقسيم الزماني في الأقصى.

وفا