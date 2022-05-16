الإثنين 16-05-2022
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الإثنين، 16-05-2022 10:05 ص

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

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الوكيل الاخباري-  اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الإثنين، المسجد الأقصى المبارك، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد مصدر، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات بدأت من باب المغاربة، وانتهت إلى باب السلسلة، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسًا تلمودية في باحاته، خاصة في المنطقة الشرقية منه.

ويتعرض المسجد الأقصى بشكل يومي لاقتحامات المستوطنين ما عدا الجمعة والسبت، عبر مجموعات وعلى فترتين صباحية ومسائية، وبحماية سلطات الاحتلال، في محاولة احتلالية لفرض التقسيم الزماني والمكاني في ساحات قبلة المسلمين الأولى.

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وفا

 




 

 


 

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