عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

الوكيل الاخباري - اقتحم مستوطنون متطرفون يهود، صباح اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.

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وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، في بيان، بأن عشرات المستوطنين المتطرفين اقتحموا منذ الصباح، المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية، ونظموا جولات مشبوهة وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية في باحاته، وذلك من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي الخاصة المدججة بالسلاح.



وأوضحت دائرة الأوقاف الإسلامية أن المستوطنين تلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم خلال الاقتحام، وأدوا طقوسًا تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد الأقصى وسط حالة من الغضب والغليان سادت في المكان.



وتواصل شرطة الاحتلال التضييق على دخول الفلسطينيين الوافدين من القدس والداخل المحتل للمسجد الأقصى، وتحتجز هوياتهم عند بواباته الخارجية، بالإضافة إلى إبعاد العشرات عنه.



كما تواصلت الدعوات المقدسية إلى تكثيف شد الرحال والرباط الدائم في المسجد الأقصى، لصد اقتحامات المستوطنين المتواصلة، ومواجهة مخططات الاحتلال التهويدية.

وفا