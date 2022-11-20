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الأحد، 20-11-2022 11:37 ص

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

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الوكيل الاخباري - اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة، في الوقت الذي تواجه 30 عائلة بالقدس الشرقية خطر الطرد من بيوتها على يد سلطات الاحتلال.

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وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، في بيان، إن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات متتالية بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي الخاصة المدججة بالسلاح.


وأضافت أنهم نفذوا جولات مشبوهة وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية في باحاته وسط التصدي لهم بالطرد وهتافات التكبير الاحتجاجية من قبل المصلين والمرابطين.

 

بترا

 




 

 


 

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