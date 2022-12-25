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الأحد، 25-12-2022 10:31 ص

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

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الوكيل الإخباري - اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين، صباح الأحد، المسجد الأقصى المبارك، من باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، في اليوم السابع لما يسمى عيد "الحانوكاه" العبري.

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ونشرت شرطة الاحتلال منذ الصباح، عناصرها ووحداتها الخاصة في باحات الأقصى وعند بواباته، لتأمين الحماية لاقتحامات المستوطنين.


وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم.


وأوضحت أن المقتحمين أدوا طقوسًا تلمودية في باحات الأقصى وبالجهة الشرقية منه، بحماية مشددة من قوات الاحتلال.

 

صفا


 




 

 


 

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