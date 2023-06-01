الخميس 01-06-2023
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الخميس، 01-06-2023 09:58 ص

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

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الوكيل الإخباري - اقتحم عشرات المستوطنين بحماية من قوات الاحتلال، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك.

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واقتحم المستوطنون "الأقصى"، على شكل مجموعات متتالية من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية، وأدَّوا طقوسا تلمودية في باحاته وعند أبوابه.
وتفرض قوات الاحتلال إجراءات مشددة في محيط المسجد والبلدة القديمة، وتعرقل وصول المقدسيين إلى المسجد.


ويتعرض الأقصى يومياً عدا الجمعة والسبت، لاقتحامات المستوطنين، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع بالأقصى، ومحاولة تقسيمه زمانيّا ومكانيا.


وفا


 




 

 


 

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