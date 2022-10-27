عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى

الوكيل الإخباري - اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين، صباح الخميس، المسجد الأقصى المبارك، من باب المغاربة، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، وسط دعوات لأداء صلاة فجر الجمعة في المسجد.

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وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة بأن مجموعات متتالية من المستوطنين اقتحموا الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.



وأوضحت أن المستوطنين تلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وأدوا طقوسًا تلمودية في المنطقة الشرقية منه، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال.



وفرضت شرطة الاحتلال قيودًا مشددة على دخول المصلين الوافدين من القدس والداخل المحتل للأقصى، ودققت في هوياتهم، واحتجزت بعضها عند بواباته، وواصلت إبعاد العشرات منهم عن المسجد لفترات متفاوتة.

صفا