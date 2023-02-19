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الأحد، 19-02-2023 08:52 ص

عصيان مدني ضد الاحتلال في القدس اليوم

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الوكيل الاخباري - بدأ في أحياء وبلدات مدينة القدس المحتلة، الأحد، تنفيذ قرار العصيان المدني رفضًا لجرائم الاحتلال الإسرائيلي.

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وأغلق شبان في مخيم شعفاط فجر اليوم الشارع الرئيس في المخيم عبر إشعال النيران، تنفيذًا لقرار العصيان.


كما جرى إغلاق مداخل بلدات الرام والعيسوية وعناتا من الفلسطينيين الغاضبين.
وكانت القوى الوطنية والإسلامية والحراك الشبابي في مخيم شعفاط أعلنت عن العصيان المدني ضد سلطات الاحتلال ومؤسساته وأجهزته القمعية في المخيم وبلدة عناتا، اعتبارًا من الساعة الثانية فجر اليوم الأحد الموافق 19/2/2023.


وقالت القوى في بيان وصل "صفا":" إن العصيان المدني يأتي ردًا على جرائم حكومة الاحتلال المتطرفة والعنصرية ضد أبناء الشعب الفلسطيني في القدس وكافة المناطق الفلسطينية، وخاصة ما تقوم به من إجراءات انتقامية وتنكيل وتعذيب واذلال وقهر يومي على حاجز مخيم شعفاط".

 

صفا


 




 

 


 

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