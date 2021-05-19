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الأربعاء، 19-05-2021 08:02 م

عضو بالكنيست الإسرائيلي: قلبي مع سكان غزة

كم


الوكيل الإخباري - قال العضو بـ"الكنيست الإسرائيلي" عن الجبهة والعربية للتغيير عوفر كاسيف، إن رئيس وزراء الاحتلال ، بنيامين نتنياهو ، أشعل النار للحفاظ على حكمه، مضيفا "سوف نقول هذا في كل مكان وكل لغة".

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وأضاف عوفر كاسيف في حديث لقناة إنكليزية، لدى سؤاله عن ما يحدث الآن مع حملة نتنياهو وما يحدث في غزة: "نتنياهو أشعل النار من اللحظة التي فهم فيها أنه غير قادر على تشكيل الحكومة، وفي اليوم الذي انتقل فيه التفويض من نتنياهو إلى يائير لابيد بدأ الاحتقان".


وتابع: نتنياهو هو المسؤول عن سفك الدماء، وهو المسؤول عن كل نقطة دم تراق من اليهود والفلسطينيين، لذلك المسؤولية والذنب عليه وعلى حكومته".
وأشار العضو بالكنيست الإسرائيلي إلى أن: "نتنياهو مريض نفسيا، ومهووس بإشعال الحرائق، وهو مسؤول عن كل نقطة دم تراق في غزة و"إسرائيل"، قلبي مع سكان غزة".

 

المصدر : روسيا اليوم   


 




 

 


 

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