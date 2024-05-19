الأحد 19-05-2024
الوكيل الاخباري
 

الأونروا: 800 ألف شخص أجبروا على الخروج من رفح

انخفاض سعر الكوسا في السوق المركزي .. الكيلو يصل الى 30 قرشا

عملية جراحية نوعية يجريها المستشفى الميداني الأردني غزة /78

الديوان الملكي السعودي: الملك سلمان يخضع لفحوصات بعد ارتفاع درجة حرارته

تعطل مركبة شحن يتسبب بكثافة مرورية في صويلح - صور

"المقاومة الإسلامية في العراق" تعلن استهداف "هدف حيوي" في إيلات

مسيرات في الولايات المتحدة لإحياء ذكرى النكبة والمطالبة بوقف العدوان على غزة

شاهد .. مواطن يعثر على أفعى في منزله.. والدفاع المدني يتدخل

هام للباحثين عن عمل .. فرص شاغرة بتخصصات عدة

فيديو - سقوط ضحايا بهجوم على طلاب عرب في قيرغيزستان

الأحد، 19-05-2024 06:24 ص

عضو مجلس الحرب الإسرائيلي يهدد بالانسحاب من الحكومة وينذر نتنياهو

8


الوكيل الاخباري - هدد عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، السبت، بالانسحاب من حكومة الطوارئ، بحال لم يحقق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عدة طلبات، منها تحديد استراتيجية واضحة للحرب وما بعدها.

اضافة اعلان


وأمهل غانتس خلال مؤتمر صحفي، نتنياهو حتى 8 يونيو لتحديد هذه الاستراتيجية، مؤكدا أن "المعركة الكبيرة التي نخوضها كشفت المعاناة التي يعيشها الإسرائيليون".


وتابع قائلا: "منذ السابع من أكتوبر وحتى اليوم نعيش حربا وجودية"، مستدركا: "لم يتم اتخاذ أي قرارات حيوية بعد سيطرة أقلية صغيرة على سفينة إسرائيل وقيادتها نحو هوة سحيقة".


وبيّن غانتس أن "هناك أقلية صغيرة "سيطرت على قيادة دولة إسرائيل وتقودها إلى المجهول"، مضيفا أنه "خلال الائتلاف الحكومي الذي دخلناه مع نتنياهو كان هناك وحدة قوية، ولكن في الفترة الأخيرة هناك تشويش".


وذكر أن "من يتحكمون في إسرائيل يتصرفون حاليا بجبن، وجزء من السياسيين يفكرون فقط في أنفسهم"، مشددا على أننا "ننتصر في الحرب فقط إذا كانت لنا بوصلة استراتيجية واضحة".


ورأى أنه "دون هذه البوصلة لن ننتصر في الحرب (..)، وهناك حاجة لتغيير فوري، وأنا وزملائي سنفعل كل ما بوسعنا لتغيير المسار"، مطالبا "مجلس الحرب ببلورة استراتيجية عمل جديدة بحلول يوم 8 يونيو، تتضمن إعادة مختطفينا وتقويض حكم حماس".


ونوه إلى أنه "يجب العمل على إعادة المستوطنين إلى الشمال، وتعزيز التطبيع مع السعودية، وضمان خدمة كل الإسرائيليين للدولة، وعلى نتنياهو أن يختار بين الفرقة والوحدة وبين النصر والكارثة".


من جانبه، رفض نتنياهو طلبات غانتس، وقال إنها تعني إنهاء الحرب وهزيمة إسرائيل والتضحية بالأسرى والإبقاء على حماس وإقامة دولة فلسطينية.


وتابع في تصريحات له بعد كلمة غانتس: "في الوقت الذي يحارب فيه جنودنا في رفح يختار غانتس توجيه إنذار لرئيس الحكومة بدلا من حماس".


 




 

 


 

إقرأ ايضا
111

الأونروا: 800 ألف شخص أجبروا على الخروج من رفح

E1dzSOjXEAM7fq9.jpg-97cb4284-f5b0-44a0-a120-495d18ee512e

مسيرات في الولايات المتحدة لإحياء ذكرى النكبة والمطالبة بوقف العدوان على غزة

9

مساعدون لبايدن يقللون من تأثير احتجاجات الجامعات على الانتخابات

احتلال 9

قوات الاحتلال تداهم مدينة نابلس

جنود2

في أكبر عملياتها .. المقاومة ترفع حصيلة قتلى جنود الاحتلال في غزة

شهداء 5

20 شهيدا وعشرات الجرحى في مخيم النصيرات

أخبار متعلقة
main_image66490089b12c1

مكتب غانتس يهاجم نتنياهو

ض

نتنياهو: شروط غانتس تعني إنهاء الحرب وهزيمة إسرائيل

77

تفاؤل أميركي بمفاوضات القاهرة وحماس تحذر إسرائيل

خاص

اعلام امريكي : 33 رهينة اسرائيلية سيتم الافراج عنهم بالمرحلة الاولى من الصفقة بينهم قتلى

566663

حماس تؤكد التزامها باتفاق ينهي العدوان.. ونتنياهو: لا يمكن تحقيق مطالب حماس

إليعازر-توليدانو

نتنياهو يدفع لتعيين اللواء إليعازر توليدانو لرئاسة الاستخبارات العسكرية