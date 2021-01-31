عكرمة صبري: حفريات الاحتلال في ساحة البراق تهدف لطمس الآثار الإسلامية

الوكيل الاخباري - أكد الشيخ عكرمة صبري رئيس الهيئة الإسلامية العليا وخطيب المسجد الأقصى، على أن الاحتلال يسابق الزمن من أجل فرض السيادة الكاملة على مدينة القدس المحتلة والمسجد الأقصى من خلال تزوير التاريخ وطمس الوجود الإسلامي.

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وأشار صبري إلى أن موضوع الحفريات في منطقة ساحة البراق قديم جديد، وقال: "الاحتلال كان يسعى في حفرياته للبحث عن آثار تخص تاريخهم القديم، وبدأت الحفريات في القرن 18 من خلال جهات بريطانية معنية بالآثار، والتي كانت تحاول أن تتصنع البحث عن آثار ولكن النية كانت إثبات وجود يهودي في القدس".



المصدر - المركز الفلسطيني للإعلام



