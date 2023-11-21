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الثلاثاء، 21-11-2023 11:27 ص

على الهواء.. مرشح للرئاسة المصرية يُمزّق صورة نتنياهو ويتعهد بزيارة غزة -فيديو

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الوكيل الإخباري- أقدم المرشح لانتخابات الرئاسة المصرية، فريد زهران، على تمزيق صورة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وتعهد بأن تكون أول زيارة له في حال فوزه بانتخابات الرئاسة، إلى قطاع غزة.

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وقال زهران في حوار عبر برنامج "الحكاية" مع الإعلامي المصري، عمرو أديب، عن نتنياهو: "يمارس كل يوم تهجيرا قسريا وتطهيرا عرقيا وسياسة عقاب جماعي ويمارس كل يوم جرائم قتل الأطفال وقصف المستشفيات"، في إشارة إلى العمليات العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة.


وأضاف المرشح الرئاسي المصري قائلا عن رئيس وزراء إسرائيل: "هذا الرجل يستدعي منا جميعا من كل دعاة التضامن مع الشعب الفلسطيني من كل أصحاب الضمائر من كل القوى الإنسانية في العالم أن تتضامن لتقديمه لمحاكمة دولية كمجرم حرب".

وأردف زهران قائلا: "وأنا يسعدني في برنامجك هذا أن أمزق صورته"، على حد قوله، ليقوم أديب بالتصرف نفسه ويمزق صورة نتنياهو.

 

ودعا المرشح الرئاسي المصري إلى "معاقبة نتنياهو شعبيا" وأشار إلى أن زيارته الأولى إذا فاز بانتخابات الرئاسة ستكون إلى غزة لـ"التضامن مع الشعب الفلسطيني"، حسب قوله.

 

 

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