على كافة الجبهات .. المقاومة تواصل التصدي لقوات الاحتلال المتوغلة في غزة

الوكيل الإخباري- قالت كتائب القسام إن مقاتليها أسقطوا قذيفة مضادة للأفراد من طائرة مسيرة على مجموعة جنود في جيش الاحتلال الإسرائيلي شرق مخيم جباليا.

اضافة اعلان

وأضافت الكتائب ان مقاتليها استهدفوا جرافة عسكرية من نوع "دي 9" (D9) بقذيفة "الياسين 105" على مفترق "الترنس" بمخيم جباليا شمال قطاع غزة.



كما أوضحت أنها قصفت مستوطنة سديروت بصواريخ رجوم قصيرة المدى من عيار 114 ملم.



ودأبت كتائب القسام في غزة على توثيق عملياتها ضد قوات وآليات جيش الاحتلال في مختلف محاور القتال منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وظهرت خلال المقاطع المصورة تفاصيل كثيرة عن العمليات التي نفذت ضد قوات الاحتلال.





