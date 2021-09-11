عمليات تمشيط واسعة غرب جنين بحثاً عن الأسيرين كممجي وانفيعات



الوكيل الاخباري - شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي عصر يوم السبت، بعمليات تمشيط واسعة النطاق في المنطقة الممتدة من بلدة زبدة إلى العرقة والطرم وكفيرت وام دار والهاشمية" غربي مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة.



وقالت وسائل اعلام فلسطينية إن أعداداً كبيرة من جنود الاحتلال تقوم بتفتيش الجبال في تلك المنطقة شجرة بشجرة وسط انتشار كثيف وتحليق للطيران بحثًا عن المحررين أيهم كممجي ومناضل انفيعات.

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